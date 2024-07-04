С начала операции по разминированию Черного моря уже уничтожено шесть мин.

Как отметил командир Военно-морских сил Болгарии, контр-адмирал Кирилл Михайлов, такая операция, которая сейчас проводится в Черном море, не проводилась с момента завершения Второй мировой войны.

"Это историческая миссия и исключительно важная задача, которую мы продолжаем выполнять каждый день, каждый час с начала войны. До этого каждое государство прилагало усилия самостоятельно, а теперь мы объединяем наши усилия и будем действовать вместе для устранения этой угрозы", - сказал он.

В то же время капитан I ранга Тодор Богданов отметил, что война между Украиной и Россией привела к последствиям, непосредственно касающимся не только действий ВМС государств, имеющих выход к Черному морю. Пострадали торговля и экономика, увеличились риски и угрозы судоходству в западной части Черного моря.

По его информации, за последние 2,5 года ВМС Болгарии получили более 60 сигналов от общественных, национальных и партнерских организаций об увиденных объектах, похожих на мины, в акваториях и у береговой линии страны.

"На сегодняшний день в нашей акватории обнаружено и уничтожено 6 дрейфующих мин, в значительной части обнаружены обломки ракетного оружия, в другой части не обнаружено опасных предметов", - сказал Богданов.

Издание уточнило, что в совместной операции от Болгарии принимает участие корабль-уловитель мин "Струма", от ВМС Румынии - противоменный корабль "Аксенте", от ВМС Турции - противоменный корабль "Акай" и корабль командования и управления "Капитан Гюнгюр Дормуш".

Разминирование Черного моря

Болгария, Румыния и Турция объединили усилия по созданию совместной группы по разминированию в Черном море. Эта инициатива, начатая в январе 2024 года, направлена на обеспечение безопасности судоходства, особенно экспорта зерна из Украины.

11 января министры обороны трех стран подписали меморандум о взаимопонимании в Стамбуле. Подписавшиеся - министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов - продемонстрировали свою приверженность сотрудничеству в области безопасности Черного моря.

А уже в понедельник, 1 июля, эти страны начали совместную операцию по поиску мин в Черном море.

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