Почалась лагідна декомунізація Куби: що там вперше легалізують

Куба офіційно розпочинає масштабну лібералізацію своєї економіки. Країна змушена йти на поступки через жорсткий тиск та погрози з боку Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Парламент Куби одноголосно за традицією підтримав зміни. Тепер приватний бізнес отримає стимул для розвитку.

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Гавана планує активно залучати іноземні інвестиції. Це радикальний крок, адже країна роками трималася за планову модель. Погрози президента США Дональда Трампа змусили комуністичне керівництво діяти швидко.

Президент Мігель Діас-Канель порівняв цей шлях із досвідом В’єтнаму та Китаю. Ці країни змогли зберегти комуністичну владу, але відкрили ринки. Острів Свободи тепер намагається повторити цей шлях.

"Кубинцям, які проживають за кордоном і хочуть інвестувати, жертвувати, імпортувати технології, відкривати ринок або будувати проєкт на батьківщині, ми запропонуємо чітку, стабільну та шанобливу систему", - прокоментував реформи президент Куби Мігель Діас-Канель.

Головні зміни в економіці Куби:

Повна легалізація та розширення приватної власності.

Створення пільгових умов для іноземного капіталу.

Спрощення імпорту сучасних технологій.

Орієнтація на кубинську діаспору як на головного інвестора.

Президент Куби прямо каже про відсутність консенсусу щодо деяких пунктів. Але іншого виходу немає - економіку треба рятувати вже зараз.