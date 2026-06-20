Началась постепенная декоммунизация Кубы: что там впервые легализуют

Куба официально приступает к масштабной либерализации своей экономики. Страна вынуждена идти на уступки из-за жесткого давления и угроз со стороны Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Парламент Кубы, следуя традиции, единогласно поддержал эти изменения. Теперь частный бизнес получит стимул для развития.

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Гавана планирует активно привлекать иностранные инвестиции. Это радикальный шаг, ведь страна годами придерживалась плановой модели. Угрозы президента США Дональда Трампа заставили коммунистическое руководство действовать быстро.

Президент Мигель Диас-Канель сравнил этот путь с опытом Вьетнама и Китая. Эти страны смогли сохранить коммунистическую власть, но открыли рынки. Остров Свободы теперь пытается повторить этот путь.

"Кубинцам, проживающим за рубежом и желающим инвестировать, делать пожертвования, импортировать технологии, открывать рынок или реализовывать проекты на родине, мы предложим четкую, стабильную и уважительную систему", - прокомментировал реформы президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Основные изменения в экономике Кубы:

Полная легализация и расширение частной собственности.

Создание льготных условий для иностранного капитала.

Упрощение импорта современных технологий.

Ориентация на кубинскую диаспору как на главного инвестора.

Президент Кубы прямо заявляет об отсутствии консенсуса по некоторым пунктам. Но другого выхода нет - экономику нужно спасать уже сейчас.