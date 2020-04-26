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В Почаеве будут просить о введении ЧС из-за роста случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 20:14
В Почаеве будут просить о введении ЧС из-за роста случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас в городе зафиксировано 80 случаев коронавируса

Местные власти Почаева (Тернопольская область) будут просить правительство ввести чрезвычайное положение из-за критического роста случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина.

По словам собеседника BBC в местной власти, сейчас в районе подтверждено 110 случаев коронавируса. Если в течение 5 дней ситуация с коронавирусом не изменится, то власти будут обращаться к облгосадминистрации с просьбой инициировать процедуру введения режима чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что сейчас непосредственно в Почаеве было обнаружено около 80 больных коронавирусом, тогда как 22 апреля было известно лишь о 43. Считают, что очагом вспышки коронавируса в городе является Почаевская лавра, которая, несмотря на запрет, проводила службы на Вербное воскресенье и Пасху.

Напомним, ранее сообщалось, что с 21 апреля Почаев был закрыто на карантин из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Въезд в город и выезд из него были запрещены. Жителей города призывали соблюдать ограничительные меры и не выходить на улицу без надобности. Также на карантин закрыли Почаевскую лавру.

Кроме того, 19 апреля полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения карантина в Почаевской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области.

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