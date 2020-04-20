Почаев закрывают на въезд и выезд

Во вторник, 21 апреля, в Тернопольской области закрывают на въезд и выезд город Почаев из-за вспышки коронавируса. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич.

По его словам, соответствующее решение приняла районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности чрезвычайных ситуаций.

Запрет на въезд и выезд из карантинной зоны Почаева вводят с 10:00 21 апреля.

"... состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ПТЭБ и ЧС. Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в г. Почаев с 10:00. 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города", - написал Онишкевич.

Напомним, 19 апреля полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре (УПЦ МП) в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области.

Кроме того, в полиции сообщили, что участие в богослужениях на Пасху взяли почти 130 тысяч граждан.

Ранее отмечалось, что в случае несоблюдения карантинных ограничений в период Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом в Украине может вырасти до 10% населения.