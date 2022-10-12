UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Побутова техніка, одяг та ліки: на що найбільше зростають витрати українців

Фото: українці більше витрачають на побутову техніка, одяг та ліки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2022 року обсяги оплат покупок картками через безготівкову мережу ПриватБанку збільшилися у порівнянні з серпнем на 4% до 53,1 млрд гривень. Середня вартість зросла з 245 грн до 261 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

За даними прес-служби, у вересні українці помітно збільшили витрати на електроніку і побутову техніку - на 14,6%, одяг, взуття та промислові товари (+14,5%) та ліки (+13,4%).

Витрати на пальне за місяць зросли на 9,4%, а на продукти харчування - лише на 2,7%, втім витрати на продукти у вересні вартували майже 45% загальних витрат українців.

Нагадаємо, за даними Держстату, одяг та взуття подорожчали у вересні на 9,8%, Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 2,8%.

Нагадаємо, за прогнозом компанії "Фокстрот", у вересні-жовтні ціни на побутову техніку та електроніку в Україні будуть вищими приблизно на 50%, ніж на початку року. Найшвидше дорожчають ноутбуки та смартфони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанкЦіни на продукти