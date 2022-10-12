Побутова техніка, одяг та ліки: на що найбільше зростають витрати українців

У вересні 2022 року обсяги оплат покупок картками через безготівкову мережу ПриватБанку збільшилися у порівнянні з серпнем на 4% до 53,1 млрд гривень. Середня вартість зросла з 245 грн до 261 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

За даними прес-служби, у вересні українці помітно збільшили витрати на електроніку і побутову техніку - на 14,6%, одяг, взуття та промислові товари (+14,5%) та ліки (+13,4%). Витрати на пальне за місяць зросли на 9,4%, а на продукти харчування - лише на 2,7%, втім витрати на продукти у вересні вартували майже 45% загальних витрат українців.