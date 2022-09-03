Цены на импортную технику вырастут на 50%: что подорожает больше всего

В сентябре-октябре цены на бытовую технику и электронику в Украине будут выше примерно на 50%, чем в начале года. Больше всего подорожают ноутбуки и смартфоны.

По его словам, за последние полгода цены повышались минимум три раза: после подорожания доллара в феврале с 27,7 до 29,9 гривен, затем - из-за роста стоимости логистики, а после этого - с ростом курса в июле на 25% до 36,6 гривен за доллар.

"Среднее подорожание составляет от 15 до 20%", - сказал он и отметил, что это очень немного.

Склонный назвал три основные причины, обусловливающие рост цен.

В Украине 95% техники импортного происхождения, цена которой напрямую зависит от курса валюты. "Все закупки в гривне выросли на 33%", - сообщил он. В то же время, по его словам, падение курса евро к доллару позволяет расширить в Украине рынок именно европейских товаров, а за доллар покупаются товары корейского, китайского производства.

По его словам, логистика значительно дорожала и до войны. Для примера, стоимость фрахта морем (наиболее дешевый способ) за 2020-2021 годы выросла в четыре раза. Некоторые перевозчики анонсировали цены в 12-14 тыс. долларов за контейнер. "Во время войны к этой сумме добавляем еще стоимость перевозки из Европы в Украину, которая также выросла в 4 раза. В итоге стоимость перевозки из Китая может составлять больше, чем стоимость самих товаров. В целом, на сегодня логистика добавляет к стоимости товаров еще около 5%", - сказал Склонный.

Кроме того, существует мировой тренд подорожания бытовой техники. Стоимость чипов выросла за 2 года в 12 раз, металла - в 2,5 раза, полимеров - на +50%, энергоносителей - на +50%. Поставщики уже анонсировали дальнейший рост цен в валюте от 5 до 10%, сообщил коммерческий директор сети "Фокстрот".

"Если собрать три основных фактора, получаем 48% роста цены. То есть товар, стоивший до войны 10 тысяч гривен (условный средний телевизор или холодильник), уже в сентябре-октябре будет стоить 15 тысяч гривен", - сказал он.

При этом он отметил, что "больше всего подорожают ноутбуки и смартфоны как наиболее оборотные товары, меньше всего - телевизоры из-за низкого спроса.