Побутова техніка, одяг та ліки: на що найбільше зростають витрати українців
У вересні 2022 року обсяги оплат покупок картками через безготівкову мережу ПриватБанку збільшилися у порівнянні з серпнем на 4% до 53,1 млрд гривень. Середня вартість зросла з 245 грн до 261 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.
За даними прес-служби, у вересні українці помітно збільшили витрати на електроніку і побутову техніку - на 14,6%, одяг, взуття та промислові товари (+14,5%) та ліки (+13,4%).
Витрати на пальне за місяць зросли на 9,4%, а на продукти харчування - лише на 2,7%, втім витрати на продукти у вересні вартували майже 45% загальних витрат українців.
Нагадаємо, за даними Держстату, одяг та взуття подорожчали у вересні на 9,8%, Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 2,8%.
Нагадаємо, за прогнозом компанії "Фокстрот", у вересні-жовтні ціни на побутову техніку та електроніку в Україні будуть вищими приблизно на 50%, ніж на початку року. Найшвидше дорожчають ноутбуки та смартфони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.