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Бытовая техника, одежда и лекарства: на что больше всего растут расходы украинцев

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Украина, Среда 12 октября 2022 09:58
Бытовая техника, одежда и лекарства: на что больше всего растут расходы украинцев Фото: украинцы больше тратят на бытовую технику, одежду и лекарства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2022 года объемы оплат покупок картами через безналичную сеть ПриватБанка увеличились по сравнению с августом на 4% до 53,1 млрд гривен. Средняя стоимость выросла с 245 грн. до 261 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка .

По данным пресс-службы, в сентябре украинцы заметно увеличили расходы на электронику и бытовую технику - на 14,6%, одежду, обувь и промышленные товары (+14,5%) и лекарства (+13,4%).

Расходы на топливо за месяц выросли на 9,4%, а на продукты питания - всего на 2,7%, однако расходы на продукты в сентябре стоили почти 45% общих расходов украинцев.

Напомним, по данным Госстата, одежда и обувь подорожали в сентябре на 9,8%, Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 2,8%.

Напомним, по прогнозу компании "Фокстрот", в сентябре-октябре цены на бытовую технику и электронику в Украине будут выше примерно на 50%, чем в начале года. Быстрее всего дорожают ноутбуки и смартфоны.

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