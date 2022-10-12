Бытовая техника, одежда и лекарства: на что больше всего растут расходы украинцев

Фото: украинцы больше тратят на бытовую технику, одежду и лекарства (Виталий Носач, РБК-Украина)

В сентябре 2022 года объемы оплат покупок картами через безналичную сеть ПриватБанка увеличились по сравнению с августом на 4% до 53,1 млрд гривен. Средняя стоимость выросла с 245 грн. до 261 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка .

По данным пресс-службы, в сентябре украинцы заметно увеличили расходы на электронику и бытовую технику - на 14,6%, одежду, обувь и промышленные товары (+14,5%) и лекарства (+13,4%). Расходы на топливо за месяц выросли на 9,4%, а на продукты питания - всего на 2,7%, однако расходы на продукты в сентябре стоили почти 45% общих расходов украинцев.