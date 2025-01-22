Побоювання Тимошенко про втрату суверенітету небезпідставні, - експерт

Тема втрати Україною суверенітету, яку активно просуває лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, є не лише актуальною, але й обґрунтованою. Українська політика і економіка дедалі більше потрапляють під вплив міжнародних інституцій, що підриває самостійність країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керуючого партнера Національної антикризової групи Тараса Загороднього.

За його словами, залежність України від зовнішнього фінансування та вплив міжнародних експертів на прийняття ключових рішень викликають серйозні занепокоєння. Як приклад він наводить ситуацію з антикорупційними органами, такими як НАБУ, які створювалися за підтримки міжнародних партнерів. "Ці структури демонструють вкрай низьку ефективність: лише 1,3% корупціонерів опинилися за ґратами з початку війни. Це катастрофічний показник, який ставить під сумнів їхню спроможність", - наголошує експерт.

Також він вказує на проблему міжнародних радників, які мають великий вплив на прийняття стратегічних рішень. Це питання порушила і Тимошенко у своєму відеозверненні.

Тому, за його словами, лідерка "Батьківщини" акцентує на тому, що багато рішень ухвалюється під впливом зовнішніх факторів, а не в інтересах України. Це стосується і фінансової політики, і управління державними підприємствами. Подібна залежність послаблює державу.

"Щоб усунути міжнародних експертів від впливу на процеси в країні, Тимошенко подала позов до Конституційного суду. Це важливий крок, який показує, що на політичній арені ще залишаються сили, які готові відстоювати суверенітет", – переконаний Загородній.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Україну перетворюють на ресурсний центр Європи, а також про нав’язані стратегії, які створюють загрозу суверенітету та суперечать національним інтересам України.

Також РБК-Україна писало, що на думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, небезпеки втрати Україною суверенітету, про які заявила Тимошенко, цілком реальні.