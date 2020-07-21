Не побоялся бы возглавить "Динамо", - Скрипник

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что не побоялся бы возглавить киевское "Динамо". Таким образом наставник прокомментировал слухи относительно своего возможного назначения.

Об этом рассказал сам тренер в интервью программе "ТаТоТаке", которое записывалось за несколько часов до отставки тренерского штаба Михайличенко.

При этом специалист подчеркнул, что у него есть действующий контракт с луганским клубом и он не получал ни одного конкретного предложения.

"Первого числа возвращаюсь в Украину. Я не могу сказать, что я ухожу куда-то там. У меня есть действующий контракт, а вот эти все вопросы... У меня нет ни одного конкретного предложения. Это я могу единственное, что сказать", - заявил Скрипник.

Также он рассказал, что у него не было ни одного, даже телефонного, контакта с представителями киевского клуба. Единственная встреча состоялась с Григорием Суркисом после матча "Динамо" - "Заря" (3:1) в рамках предпоследнего тура УПЛ.

"Я сказал: "поздравляю Вас с заслуженной победой". Он сказал: "Виктор, ну Вы создали такую команду. Вы на свою трешку голов против "Динамо" наиграли. Я уверен, что Вы "Десне" не проиграете и перед сезоном ту цель, которую поставили, выполните", - добавил наставник "Зари".

Напомним, накануне "Динамо" отправило в отставку Алексея Михайличенко и весь его тренерский штаб.