Не побоявся б очолити "Динамо", - Скрипник

Фото: Віктор Скрипник (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Наставник прокоментував можливість очолити київський клуб

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник заявив, що не побоявся б очолити київське "Динамо". Таким чином наставник прокоментував чутки щодо свого можливого призначення.

Про це розповів сам Скрипник в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке", яке записувалося за кілька годин до відставки тренерського штабу Михайличенка.

При цьому наставник підкреслив, що у нього є чинний контракт з луганським клубом і він поки не отримував жодної конкретної пропозиції.

"Першого числа повертаюся в Україну. Я не можу сказати, що я йду кудись там. У мене є чинний контракт, а ось ці всі питання... У мене немає жодної конкретної пропозиції. Це я можу єдине, що сказати", - заявив Скрипник.

Також він розповів, що у нього не було жодного, навіть телефонного, контакту з представниками київського клубу. Єдина зустріч відбулася з Григорієм Суркісом після матчу "Динамо" - "Зоря" (3:1) в рамках передостаннього туру УПЛ.

"Я сказав: "вітаю Вас із заслуженою перемогою". Він сказав: "Вікторе, ну Ви створили таку команду. Ви на свою троячку голів проти "Динамо" награли. Я впевнений, що Ви "Десні" не програєте і перед сезоном ту мету, яку поставили, виконайте", - додав наставник "Зорі".

Нагадаємо, напередодні "Динамо" відправило у відставку Олексія Михайличенка та весь його тренерський штаб.