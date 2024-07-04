Побори на Рівненській митниці. Суд обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 3 липня, НАБУ повідомило, що начальник одного з управлінь Рівненської митниці організував схему, в рамках якої він отримував хабарі взамін на "допомогу" у безперешкодному проходженні митного контролю для імпортних товарів.

У НАБУ уточнювали, що в рамках схеми іноземні товари розмитнювали за заниженими тарифами.

До схеми були також причетні й інші чиновники Державної митної служби.

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