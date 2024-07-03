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На Рівненській митниці викрили схему поборів при ввезенні імпортних товарів

Україна, Середа 03 липня 2024 20:46
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На Рівненській митниці викрили схему поборів при ввезенні імпортних товарів Фото: на митниці викрили схему поборів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему поборів при ввезенні імпортних товарів на Рівненській митниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та джерела.

За даними слідства, начальник одного з управлінь Рівненської митниці у змові з іншими службовими особами ДМСУ налагодив отримання хабарів за "допомогу" компаніям в безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортованих товарів.

Джерела РБК-Україна повідомили, що мова про Андрія Миколайовича Дзюбу.

Зокрема, використовуючи службове становище, він сприяв розмитненню імпортованих товарів на Рівненській митниці за заниженими тарифами.

На Рівненській митниці викрили схему поборів при ввезенні імпортних товарів

Отримані кошти надалі розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. В разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Справи викриті НАБУ

Нагадаємо, що днями українські правоохоронці викрили організовану групу, яка привласнила понад 17 млн гривень "Укрзалізниці".

До цього НАБУ повідомляло про викриття схеми на Чернівецькій митниці. Там було викрито збитки у майже 300 мільйонів гривень.

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Державна митна служба НАБУ САП
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