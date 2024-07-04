Поборы на Ровенской таможне. Суд избрал меру пресечения начальнику одного из управлений

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику одного из управлений Ровенской таможни, который организовал схему поборов при ввозе импортных товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.
Отметим, о такой схеме стало известно еще вчера, 3 июля. Как рассказали РБК-Украина источники, в ее организации подозревают Андрея Николаевича Дзюбу.
По информации САП, суд решил поддержать позицию прокуроров и применил к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 14 991 684 гривен.
В случае, если подозреваемый выйдет под залог, то на него возложат ряд обязательств, в том числе:
Напомним, вчера, 3 июля, НАБУ сообщило что начальник одного из управлений Ровенской таможни организовал схему, в рамках которой он получал взятки взамен на "помощь" в беспрепятственном прохождении таможенного контроля для импортных товаров.
В НАБУ уточняли, что в рамках схемы иностранные товары растамаживали по заниженным тарифам.
К схеме также были причастны и другие чиновники Государственной таможенной службы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.