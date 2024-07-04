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Поборы на Ровенской таможне. Суд избрал меру пресечения начальнику одного из управлений

Фото: ВАКС избрал меру пресечения чиновнику Ровенской таможни (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику одного из управлений Ровенской таможни, который организовал схему поборов при ввозе импортных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

Отметим, о такой схеме стало известно еще вчера, 3 июля. Как рассказали РБК-Украина источники, в ее организации подозревают Андрея Николаевича Дзюбу.  

По информации САП, суд решил поддержать позицию прокуроров и применил к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 14 991 684 гривен. 

В случае, если подозреваемый выйдет под залог, то на него возложат ряд обязательств, в том числе:

  • не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователя, прокурора или суд о смене места проживания и работы;
  • носить электронный браслет. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 3 июля, НАБУ сообщило что начальник одного из управлений Ровенской таможни организовал схему, в рамках которой он получал взятки взамен на "помощь" в беспрепятственном прохождении таможенного контроля для импортных товаров.

В НАБУ уточняли, что в рамках схемы иностранные товары растамаживали по заниженным тарифам.

К схеме также были причастны и другие чиновники Государственной таможенной службы.

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Государственная таможенная службаСАП