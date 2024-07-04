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Побори на Рівненській митниці. Суд обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь

Четвер 04 липня 2024 16:18
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Побори на Рівненській митниці. Суд обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь Фото: ВАКС обрав запобіжний захід чиновнику Рівненської митниці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь Рівненської митниці, який організував схему поборів при ввезенні імпортних товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

Зазначимо, про таку схему стало відомо вчора, 3 липня. Як розповіли РБК-Україна джерела, у її організації підозрюють Андрія Миколайовича Дзюбу.

За інформацією САП, суд вирішив підтримати позицію прокурорів та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави у розмірі 14 991 684 гривень.

Якщо підозрюваний вийде під заставу, то на нього покладуть низку зобов'язань, у тому числі:

  • не виїжджати з Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та роботи;
  • носити електронний браслет.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 3 липня, НАБУ повідомило, що начальник одного з управлінь Рівненської митниці організував схему, в рамках якої він отримував хабарі взамін на "допомогу" у безперешкодному проходженні митного контролю для імпортних товарів.

У НАБУ уточнювали, що в рамках схеми іноземні товари розмитнювали за заниженими тарифами.

До схеми були також причетні й інші чиновники Державної митної служби.

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Державна митна служба САП
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