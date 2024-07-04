Побори на Рівненській митниці. Суд обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь Рівненської митниці, який організував схему поборів при ввезенні імпортних товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

Зазначимо, про таку схему стало відомо вчора, 3 липня. Як розповіли РБК-Україна джерела, у її організації підозрюють Андрія Миколайовича Дзюбу. За інформацією САП, суд вирішив підтримати позицію прокурорів та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави у розмірі 14 991 684 гривень. Якщо підозрюваний вийде під заставу, то на нього покладуть низку зобов'язань, у тому числі: не виїжджати з Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та роботи;

носити електронний браслет.