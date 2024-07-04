Побори на Рівненській митниці. Суд обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь Рівненської митниці, який організував схему поборів при ввезенні імпортних товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.
Зазначимо, про таку схему стало відомо вчора, 3 липня. Як розповіли РБК-Україна джерела, у її організації підозрюють Андрія Миколайовича Дзюбу.
За інформацією САП, суд вирішив підтримати позицію прокурорів та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави у розмірі 14 991 684 гривень.
Якщо підозрюваний вийде під заставу, то на нього покладуть низку зобов'язань, у тому числі:
- не виїжджати з Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та роботи;
- носити електронний браслет.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 3 липня, НАБУ повідомило, що начальник одного з управлінь Рівненської митниці організував схему, в рамках якої він отримував хабарі взамін на "допомогу" у безперешкодному проходженні митного контролю для імпортних товарів.
У НАБУ уточнювали, що в рамках схеми іноземні товари розмитнювали за заниженими тарифами.
До схеми були також причетні й інші чиновники Державної митної служби.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.