UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поблизу звільненого Лиману поліцейські знайшли російські протитанкові міни (відео)

Фото: Поблизу звільненого Лиману поліцейські знайшли російські протитанкові міни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 31 січня, правоохоронці знайшли російські протитанкові міни поблизу деокупованого Лиману у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.

"У лісосмузі на околиці міста Лиман спеціалісти виявили та знищили чотири протитанкові міни ТМ-62М", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначили, що фахівці-вибухотехніки щодня працюють у деокупованих населених пунктах, де шукають та знешкоджують нерозірвані боєприпаси, зброю, розтяжки та міни.

Ці вибухонебезпечні предмети залишили окупанти під час контрнаступу ЗСУ у Донецькій області.

Нагадаємо, що в Харківській області поліцейські знайшли міни та боєприпаси.

Вибухотехніки та правоохоронці продовжують розмінування деокупованого села Невське (Луганська область) та територію поблизу нього. Вони регулярно знаходять боєприпаси, які окупанти залишили при відступі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьполицияВійна в Україні