Поблизу звільненого Лиману поліцейські знайшли російські протитанкові міни (відео)

У вівторок, 31 січня, правоохоронці знайшли російські протитанкові міни поблизу деокупованого Лиману у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.

Ці вибухонебезпечні предмети залишили окупанти під час контрнаступу ЗСУ у Донецькій області.

Поліцейські зазначили, що фахівці-вибухотехніки щодня працюють у деокупованих населених пунктах, де шукають та знешкоджують нерозірвані боєприпаси, зброю, розтяжки та міни.

"У лісосмузі на околиці міста Лиман спеціалісти виявили та знищили чотири протитанкові міни ТМ-62М", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Харківській області поліцейські знайшли міни та боєприпаси.

Вибухотехніки та правоохоронці продовжують розмінування деокупованого села Невське (Луганська область) та територію поблизу нього. Вони регулярно знаходять боєприпаси, які окупанти залишили при відступі.

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