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Вблизи освобожденного Лимана полицейские обнаружили российские противотанковые мины (видео)

Фото: Вблизи освобожденного Лимана полицейские обнаружили российские противотанковые мины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 31 января, правоохранители обнаружили российские противотанковые мины вблизи деоккупированного Лимана в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.

"В лесополосе на окраине города Лиман специалисты обнаружили и уничтожили четыре противотанковых мин ТМ-62М", - говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что специалисты-взрывотехники работают ежедневно в деоккупированных населенных пунктах, где ищут и обезвреживают неразорванные боеприпасы, оружие, растяжки и мины.

Эти взрывоопасные предметы оставили оккупанты во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области.

Напомним, что в Харьковской области полицейские обнаружили мины и боеприпасы.

Взрывотехники и стражи порядка продолжают разминирование деоккупированного села Невское (Луганская область) и территорию близ него. Они регулярно находят боеприпасы, которые оккупанты оставили при отступлении.

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