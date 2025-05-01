Поблизу українських АЕС знову зафіксували військову активність: звіт МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС команда МАГАТЕ протягом останнього тижня щодня чула віддалені вибухи, що свідчать про потенційну небезпеку.

Експерти МАГАТЕ цього тижня провели обходи майданчика ЗАЕС для спостереження за діяльністю на ньому, відвідала всі аварійні пункти управління шести реакторів, системи безпеки четвертого блоку і два сховища свіжого палива.

На Південноукраїнській АЕС група МАГАТЕ повідомила про численні сигнали повітряної тривоги за останній тиждень. В ніч на 25 квітня за 1,5 км від станції виявили шість безпілотників. У звіті зазначається, що наглядачі фіксували звуки військової активності, які, ймовірно, були роботою ППО.

На Хмельницькій АЕС команді МАГАТЕ довелося сховатися вранці 30 квітня через повітряну тривогу.