Вблизи украинских АЭС снова зафиксировали военную активность: отчет МАГАТЭ

На Запорожской АЭС команда МАГАТЭ в течение последней недели ежедневно слышала отдаленные взрывы, свидетельствующие о потенциальной опасности.

Эксперты МАГАТЭ на этой неделе провели обходы площадки ЗАЭС для наблюдения за деятельностью на ней, посетила все аварийные пункты управления шести реакторов, системы безопасности четвертого блока и два хранилища свежего топлива.

На Южноукраинской АЭС группа МАГАТЭ сообщила о многочисленных сигналах воздушной тревоги за последнюю неделю. В ночь на 25 апреля в 1,5 км от станции обнаружили шесть беспилотников. В отчете отмечается, что наблюдатели фиксировали звуки военной активности, которые, вероятно, были работой ПВО.

На Хмельницкой АЭС команде МАГАТЭ пришлось укрыться утром 30 апреля из-за воздушной тревоги.