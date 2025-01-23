Поблизу Тернополя поліцейські виявили родину з п’ятьма дітьми, яка жила в халабуді (фото)
У лісопосадці поблизу Тернополя правоохоронці та соціальні служби виявили сім’ю з п’ятьма малолітніми дітьми. Вони проживали у саморобній халабуді.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на начальницю відділу зв’язків з громадськістю управління Патрульної поліції області Олесю М’ялковську.
За її словами, діти віком від 4 до 9 років спали просто на землі, на брудному матраці, без їжі та взуття. Мати, яка перебувала поруч, не надала пояснень щодо таких умов проживання.
"Приїхали на місце та з труднощами надибали недохатку (збиті цвяхами кілька палок і обтягнуті аграрною плівкою). Побачене ще більше шокувало... 11-та година ранку, а сім'я з 5 дітьми (вік від 4 до 9 років) спали просто на землі, постеливши засмальцьований матрац поверх такого ж брудного коврика. А апогеєм цього всього було те, що всі вони ходили босими ногами, без будь-якого взуття чи шкарпеток", – розповідає М’ялковська.
Вона також розповідає, що мати дітей почала нервувати та палити цигарки. На питання, чи вона кудись зверталася для вирішення проблеми, не відповідала.
Правоохоронці одразу викликали представників соціальних служб і лікарів. Дітей помили, нагодували, оглянули лікарі, і тепер вони перебувають у безпеці. Їхньому здоров’ю буде приділено належну увагу.
Нагадаємо, 22 січня, в селі Сивороги Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталася пожежа в житловому будинку, де перебували двоє малолітніх дітей. Внаслідок трагедії загинула 2-річна дівчинка, а 5-місячного хлопчика врятував сусід, який першим прийшов на допомогу.
Також ми розповідали, що у Миколаївській області 16-річний Дмитро врятував свого 8-річного брата Владислава під час пожежі. Це сталося, коли шестеро дітей спали вдома. Мати, відчувши запах диму, викликала допомогу, а Дмитро, не вагаючись, кинувся в задимлене приміщення, знайшов братка навпомацки і виніс його з вогню. Владислав, який отримав опіки, був госпіталізований до Миколаєва, де вже переніс операцію. Дмитро, разом із братом Кирилом, намагався приборкати полум'я до приїзду рятувальників, щоб не допустити загибелі будинку.
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