Поблизу Тернополя поліцейські виявили родину з п’ятьма дітьми, яка жила в халабуді (фото)

У лісопосадці поблизу Тернополя правоохоронці та соціальні служби виявили сім’ю з п’ятьма малолітніми дітьми. Вони проживали у саморобній халабуді.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на начальницю відділу зв’язків з громадськістю управління Патрульної поліції області Олесю М’ялковську .

За її словами, діти віком від 4 до 9 років спали просто на землі, на брудному матраці, без їжі та взуття. Мати, яка перебувала поруч, не надала пояснень щодо таких умов проживання.

"Приїхали на місце та з труднощами надибали недохатку (збиті цвяхами кілька палок і обтягнуті аграрною плівкою). Побачене ще більше шокувало... 11-та година ранку, а сім'я з 5 дітьми (вік від 4 до 9 років) спали просто на землі, постеливши засмальцьований матрац поверх такого ж брудного коврика. А апогеєм цього всього було те, що всі вони ходили босими ногами, без будь-якого взуття чи шкарпеток", – розповідає М’ялковська.

Вона також розповідає, що мати дітей почала нервувати та палити цигарки. На питання, чи вона кудись зверталася для вирішення проблеми, не відповідала.

Правоохоронці одразу викликали представників соціальних служб і лікарів. Дітей помили, нагодували, оглянули лікарі, і тепер вони перебувають у безпеці. Їхньому здоров’ю буде приділено належну увагу.