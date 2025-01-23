Вблизи Тернополя полицейские обнаружили семью с пятью детьми, которая жила в халабуде (фото)
В лесопосадке вблизи Тернополя правоохранители и социальные службы обнаружили семью с пятью малолетними детьми. Они проживали в самодельной халабуде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу отдела связей с общественностью управления Патрульной полиции области Олесю Мялковскую.
По ее словам, дети в возрасте от 4 до 9 лет спали прямо на земле, на грязном матрасе, без еды и обуви. Мать, которая находилась рядом, не предоставила объяснений относительно таких условий проживания.
"Приехали на место и с трудом нашли недохатку (сбитые гвоздями несколько палок и обтянутые аграрной пленкой). Увиденное еще больше шокировало... 11 часов утра, а семья с 5 детьми (возраст от 4 до 9 лет) спали прямо на земле, постелив засаленный матрас поверх такого же грязного коврика. А апогеем этого всего было то, что все они ходили босыми ногами, без какой-либо обуви или носков", – рассказывает Мялковская.
Она также рассказывает, что мать детей начала нервничать и курить сигареты. На вопрос, обращалась ли она куда-то для решения проблемы, не отвечала.
Правоохранители сразу вызвали представителей социальных служб и врачей. Детей помыли, накормили, осмотрели врачи, и теперь они находятся в безопасности. Их здоровью будет уделено должное внимание.
Напомним, 22 января, в селе Сивороги Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме, где находились двое малолетних детей. В результате трагедии погибла 2-летняя девочка, а 5-месячного мальчика спас сосед, который первым пришел на помощь.
Также мы рассказывали, что в Николаевской области 16-летний Дмитрий спас своего 8-летнего брата Владислава во время пожара. Это произошло, когда шестеро детей спали дома. Мать, почувствовав запах дыма, вызвала помощь, а Дмитрий, не колеблясь, бросился в задымленное помещение, нашел брата наощупь и вынес его из огня. Владислав, получивший ожоги, был госпитализирован в Николаев, где уже перенес операцию. Дмитрий, вместе с братом Кириллом, пытался обуздать пламя до приезда спасателей, чтобы не допустить гибели дома.
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