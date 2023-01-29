Вблизи оккупированного Мелитополя взорван мост. Возможно, с военной техникой, - местные СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал РИА-Мелитополь.

Удар был нанесен с РСЗО HIMARS возле села Светлодолинское Мелитопольского района.

"В результате атаки рашисты подсчитывают потери в технике и живой силе. Вероятно, в момент "прилета" по путепроводу перевозили военный груз. Рядом с селом Долинским проходит железнодорожная магистраль, которую российские фашисты используют для снабжения своих войск", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что так называемая "оккупационная власть", в частности гауляйтер Владимир Рогов, традиционно начали "стонать" о якобы погибших гражданских. По словам российского приспешника, по мосту ударили во время "ремонтных работ", поэтому на месте есть потери.

"Но верить ему не стоит. Все уже давно убедились, что ВСУ наносят абсолютно точные удары исключительно по военным целям", - отмечает РИА-Мелитополь.

Подтверждения Генштаба пока не последовало.