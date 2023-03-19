Поблизу Монблану зійшла лавина. Є зниклі безвісти

Снігова лавина зійшла поблизу Монблану на північному кордоні Італії з Францією у неділю, 19 березня. Попередньо, двоє лижників - зникли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Аnsa.

За даними місцевих рятувальників, вони отримали сигнал від двох лижників відразу після сходження лавини. Однак через низькі хмари не можна було приступити до їх пошуку.

Пізніше вдалось віднайти тіло одного з туристів. пошуки іншого все ще тривають.

Попередньо, лижники приїхали на відпочинок з північної частини Європи. Вони катались поза трасами. Також відомо, що ще двом їх супутникам вдалося уникнути лавини.

Як розповіли рятувальники, у неділю ризик сходження лавини для цього району був третім з п'яти рівнів ризику - низький, помірний, значний, високий і дуже високий.