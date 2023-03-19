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Вблизи Монблана сошла лавина. Есть пропавшие без вести

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Италия, Воскресенье 19 марта 2023 21:54
Вблизи Монблана сошла лавина. Есть пропавшие без вести Фото: вблизи Монблана взошла лавина (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Снежная лавина взошла близ Монблана на северной границе Италии с Францией в воскресенье, 19 марта. Предварительно, два лыжника - исчезли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Аnsa.

По данным местных спасателей, они получили сигнал от двух лыжников сразу после схода лавин. Однако из-за низких облаков нельзя было приступить к их поиску.

Позже удалось найти тело одного из туристов. поиски другого все еще продолжаются.

Предварительно лыжники приехали на отдых из северной части Европы. Они катались вне трасс. Также известно, что еще двум спутникам удалось избежать лавины.

Как рассказали спасатели, в воскресенье риск схождения лавины для этого района был третьим из пяти уровней риска - низкий, умеренный, значительный, высокий и очень высокий.

Вблизи Монблана сошла лавина. Есть пропавшие без вестиФото: место схода лавины (ansa.it)

Напомним, синоптики отметили, что сегодня на западе Украины ожидается +15 градусов, а на высокогорье Карпатах ночью мороз.

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