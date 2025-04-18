Поблизу Конотопа пролунав вибух: що каже влада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.

Енергетики вже відновлюють. Можливо знадобиться трохи часу. Але не багато", - зазначив Семніхін.

Тим часом частина Сумської області (Кролевець, Шостка і т.д.) залишилася без світла.

Мер також додав, що можливі повторні "прильоти".

За словами Семеніхіна, "приліт" був не в місті, обійшлося без постраждалих. Водночас біля Конотопа кружляв російський розвідувальний дрон.

Обстріли Сум

Нагадаємо, сьогодні вранці, 18 квітня, Суми зазнали дронової атаки з боку Росії. В результаті ворожої атаки у місті є загиблий і постраждалий. Відомо, що влучання були по промисловості - російські дрони атакували приватний цех із виробництва пасок.

Також російська армія атакувала Суми ракетами у Вербну неділю, 13 квітня. У результаті обстрілу загинули близько 35 людей, ще понад 120 були поранені.

Додамо, у жителів міста Суми та області, ввечері п'ятниці, 18 квітня, може частково зникнути енергопостачання. Це пов'язано з російськими обстрілами.

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