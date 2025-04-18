Вблизи Конотопа прогремел взрыв: что говорят власти
Вечером 18 апреля вблизи Конотопа Сумской области прогремел взрыв. Возле города заметили российский разведывательный беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Конотопа Артема Семенихина.
По словам Семенихина, "прилет" был не в городе, обошлось без пострадавших. В то же время возле Конотопа кружил российский разведывательный дрон.
Мэр также добавил, что возможны повторные "прилеты".
Тем временем часть Сумской области (Кролевец, Шостка и т.д.) осталась без света.
Энергетики уже восстанавливают. Возможно понадобится немного времени. Но не много", - отметил Семнихин.
Обстрелы Сум
Напомним, сегодня утром, 18 апреля, Сумы подверглись дроновой атаке со стороны России. В результате вражеской атаки в городе есть погибший и пострадавший. Известно, что попадания были по промышленности - российские дроны атаковали частный цех по производству поясов.
Также российская армия атаковала Сумы ракетами в Вербное воскресенье, 13 апреля. В результате обстрела погибли около 35 человек, еще более 120 были ранены.
Добавим, у жителей города Сумы и области, вечером пятницы, 18 апреля, может частично исчезнуть энергоснабжение. Это связано с российскими обстрелами.
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