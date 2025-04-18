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Вблизи Конотопа прогремел взрыв: что говорят власти

Конотоп, Сумская область, Пятница 18 апреля 2025 21:09
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Вблизи Конотопа прогремел взрыв: что говорят власти Фото: вблизи Конотопа прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 18 апреля вблизи Конотопа Сумской области прогремел взрыв. Возле города заметили российский разведывательный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Конотопа Артема Семенихина.

По словам Семенихина, "прилет" был не в городе, обошлось без пострадавших. В то же время возле Конотопа кружил российский разведывательный дрон.

Мэр также добавил, что возможны повторные "прилеты".

Тем временем часть Сумской области (Кролевец, Шостка и т.д.) осталась без света.

Энергетики уже восстанавливают. Возможно понадобится немного времени. Но не много", - отметил Семнихин.

Обстрелы Сум

Напомним, сегодня утром, 18 апреля, Сумы подверглись дроновой атаке со стороны России. В результате вражеской атаки в городе есть погибший и пострадавший. Известно, что попадания были по промышленности - российские дроны атаковали частный цех по производству поясов.

Также российская армия атаковала Сумы ракетами в Вербное воскресенье, 13 апреля. В результате обстрела погибли около 35 человек, еще более 120 были ранены.

Добавим, у жителей города Сумы и области, вечером пятницы, 18 апреля, может частично исчезнуть энергоснабжение. Это связано с российскими обстрелами.

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Сумская область Конотоп Взрыв Война в Украине
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