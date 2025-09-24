Поблизу Капітолію невідомі встановили статую Трампа з Епштейном: що відомо

На табличці біля основи статуї написали: "На честь місяця дружби. Ми відзначаємо міцні стосунки між президентом Дональдом Трампом і його "найближчим другом" Джеффрі Епштейном".

Відповідальність за встановлення статуї взяла на себе анонімна група, яка називає себе Таємне рукостискання.

Хто такий Джеффрі Епштейн

Свій життєвий шлях Джеффрі Епштейн почав з викладання математики та фізики у приватній школі Далтон на Манхеттені. В 1976 році він заснував власну фірму J Epstein & Co. Однак прославився фінансист аж ніяк не розміром свого статку, а організацією будинку розпусти для високопосадовців з усього світу.

Дружба Трампа з Епштейном розпочалася у 1980-х, коли вони жили по сусідству у Флориді. Вони часто з'являлися разом на публіці, і Трамп, як і багато інших відомих людей, неодноразово літав літаком Епштейна.

Раніше протестувальники під час державного візиту Трампа до Великої Британії спроєктували на стіни Віндзорського замку його зображення поруч із Епштейном.