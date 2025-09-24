Вблизи Капитолия неизвестные установили статую Трампа с Эпштейном: что известно

На табличке у основания статуи написали: "В честь месяца дружбы. Мы отмечаем крепкие отношения между президентом Дональдом Трампом и его "ближайшим другом" Джеффри Эпштейном".

Ответственность за установку статуи взяла на себя анонимная группа, которая называет себя Тайное рукопожатие.

Кто такой Джеффри Эпштейн

Свой жизненный путь Джеффри Эпштейн начал с преподавания математики и физики в частной школе Далтон на Манхэттене. В 1976 году он основал собственную фирму J Epstein & Co. Однако прославился финансист отнюдь не размером своего состояния, а организацией публичного дома для высокопоставленных чиновников со всего мира.

Дружба Трампа с Эпштейном началась в 1980-х, когда они жили по соседству во Флориде. Они часто появлялись вместе на публике, и Трамп, как и многие другие известные люди, неоднократно летал самолетом Эпштейна.

Ранее протестующие во время государственного визита Трампа в Великобританию спроецировали на стены Виндзорского замка его изображение рядом с Эпштейном.