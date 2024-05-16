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Біля Харкова пролунала серія вибухів. Працює ППО по "Шахедах"

Фото: неподалік Харкова пригриміли вибухи (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові пролунала низка вибухів. Росіяни атакують місто "Шахедами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, Telegram-канали мера Харкова Ігоря Терехова і голови Харківської ОВА Олега Сигєгубова.

"У Харкові було чутно серію вибухів, імовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.

Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків атакують ударні дрони типу Shahed.

О 23:28 він повідомив про повторний вибух у місті.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов радить жителям перебувати в укриттях.

"Працює ППО, не покидайте укриттів та будьте обережні!", - повідомив він.

Наступ РФ у Харківській області

Минулого тижня російські загарбники почали масштабний наступ у Харківській області через державний кордон з території Бєлгородської області.

За кілька днів агресор окупував низку прикордонних сіл і північні околиці міста Вовчанськ. Одночасно війська РФ надалі обстрілюють Харків.

За декілька днів Збройні сили контратакували загарбників біля Вовчанська.

Сили оборони вже зупинили просування росіян в області.

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Війна Росії проти України