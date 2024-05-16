Вблизи Харькова прогремела серия взрывов. Работает ПВО по "Шахедам"

В Харькове прозвучал ряд взрывов. Россияне атакуют город "Шахедами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне, Telegram-каналы мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Сигегубова.
"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков атакуют ударные дроны типа Shahed.
В 23:28 он сообщил о повторном взрыве в городе.
Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов посоветовал жителям находиться в укрытиях.
"Работает ПВО, не покидайте укрытий и будьте осторожны!", - сообщил он.
На прошлой неделе российские захватчики начали масштабное наступление в Харьковской области через государственную границу с территории Белгородской области.
За несколько дней агрессор оккупировал ряд приграничных сел и северные окраины города Волчанск. Одновременно войска РФ продолжают обстреливать Харьков.
Через несколько дней Вооруженные силы контратаковали захватчиков вблизи Волчанска.
Силы обороны уже остановили продвижение россиян в области.
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