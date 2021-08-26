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Поблагодарил Ярославского за предоставленный стадион, - Палкин

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Киев, Четверг 26 августа 2021 19:11
Поблагодарил Ярославского за предоставленный стадион, - Палкин Фото: "Шахтер" сыграл с "Монако" на стадионе "Металлист" (shakhtar.com)
Автор: Наталия Гурковская

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился впечатлениями от поддержки команды в игре против "Монако" в рамках матчей квалификации ЛЧ на стадионе "Металлист" в Харькове.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Палкина.

"Я говорил с Ярославским (Александр, президент ФК "Металист", - ред.). Поблагодарил его за предоставленный стадион. Ну и болельщики были шикарны. Заполнили фактически весь стадион, хорошо нас поддерживали", - поделился он.

По его словам, даже после того, как "Монако" ушел в перед со счетом 0:2, болельщики оставались до последнего на трибуне, хотя "была уже ночь, а завтра на работу".

"Хотел бы поблагодарить их за такую поддержку", - добавил Палкин.

Как сообщалось, домашний матч "Шахтера" против "Монако" был перенесен с НСК "Олимпийский" на ОСК "Металлист" из-за праздничного концерта ко Дню Независимости Украины в Киеве.

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