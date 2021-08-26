Подякував Ярославському за наданий стадіон, - Палкін

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін поділився враженнями від підтримки команди в грі проти "Монако" в рамках матчів кваліфікації ЛЧ на стадіоні "Металіст" в Харкові.

"Я говорив з Ярославським (Олександр, президент ФК "Металіст", - ред.). Подякував йому за наданий стадіон. Ну і вболівальники були шикарні. Заповнили фактично весь стадіон, добре нас підтримували", - поділився він.

За його словами, навіть після того, як "Монако" пішов в перед з рахунком 0:2, уболівальники залишалися до останнього на трибуні, хоча "була вже ніч, а завтра на роботу".

"Хотів би подякувати їм за таку підтримку", - додав Палкін.