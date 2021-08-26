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Подякував Ярославському за наданий стадіон, - Палкін

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 19:11
Подякував Ярославському за наданий стадіон, - Палкін Фото: "Шахтар" зіграв з "Монако" на стадіоні "Металіст" (shakhtar.com)
Автор: Наталія Гурковська

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін поділився враженнями від підтримки команди в грі проти "Монако" в рамках матчів кваліфікації ЛЧ на стадіоні "Металіст" в Харкові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Палкіна.

"Я говорив з Ярославським (Олександр, президент ФК "Металіст", - ред.). Подякував йому за наданий стадіон. Ну і вболівальники були шикарні. Заповнили фактично весь стадіон, добре нас підтримували", - поділився він.

За його словами, навіть після того, як "Монако" пішов в перед з рахунком 0:2, уболівальники залишалися до останнього на трибуні, хоча "була вже ніч, а завтра на роботу".

"Хотів би подякувати їм за таку підтримку", - додав Палкін.

Як повідомлялося, домашній матч "Шахтаря" проти "Монако" був перенесений з НСК "Олімпійський" на ОСК "Металіст" через святковий концерт до Дня Незалежності України в Києві.

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