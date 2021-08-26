"Шахтер" с камбэком и овертаймом прошел "Монако" и сыграет в групповом этапе ЛЧ

Донецкий "Шахтер" стал участником группового этапа Лиги чемпионов. Во втором матче "горняки" совершили камбэк против "Монако", проигрывая по ходу 0:2, вырвав необходимую ничью 2:2 уже в овертайме.

Первый поединок между командами завершился минимальной победой "Шахтера" 1:0. Но в Харькове "монегаски" уже с первых минут побежали отыгрываться. И на 18-й минуте смогли общий счет по сумме двух матчей сравнять. А все началось с аута "горняков" на своей половине. Бадиашиль сыграл на опережение против Траоре, мяч попал к Бен Йеддеру, а тот отпасовал на Фолланда, который с пределов штрафной пробивал по воротам. Пятов мяч отбил перед собой, а на добивание первым успел Бен Йеддер и вколотил круглый в сетку - 0:1.

После гола игроки "Монако" обороты не сбавили. При этом "Шахтер" никак не мог нащупать свою игру, выглядев достаточно инертно в атаке. И уже до конца первой половины французы забили второй гол. Сперва на 38-й минуте дончан спасла штанга, после того как Бадиашиль пробивал после подачи со штрафного. А уже на следующей минуте кипер "Монако" Нюбель запустил длинную передачу со своей половины поля, мяч попал к Оливейре Силве, который прострелил вдоль на Бен Йеддера. Тот легко оторвался от Матвиенко и пробивал уже в пустые ворота - 0:2.

Но мог "Шахтер" уйти на перерыв с еще большим отставанием. Возле собственной штрафной наварил Витао, очень слабо отпасовавший на Пятова. Мяч подхватил неугомонный Бен Йеддер и вышел на свидание с кипером "горянков", но перебросить мяч в сетку не смог.

На второй тайм вместо Матвиенка у "Шахтера" вышел Исмаили. И сразу же через левый фланг "горняков" начал создавать опасные ситуации. Одна из таких на 52-й минуте имела высокие шансы закончиться голом. Исмаили на пару с Соломоном организовали атаку, последний оторвался от французских защитников и мог стрелять вдоль на партнеров, которым оставалось лишь попасть в пустые ворота. Но израильтянину выполнить передачу не вышло - мяч сорвался с ноги.

Спустя еще пять минут центрбэк "Шахтеря" Марлон выиграл верховую борьбу после углового, но с убойной позиции не смог попасть в створ.

А после вспомнил о контригре "Монако". Сперва очередную возможность оформить хет-трик упустил Бен Йеддер - спас Пятов. А затем на отличной позиции оказался Фолланд, но его удар заблокировал Витао.

Но на 74-й минуте "Шахтеру" таки удалось забить. Траоре получил мяч в штрафной, отпасовал на набегающего Патрика, а тот переправил мяч вышедшему во второй половине Марлосу. Бразильский украинец в касание переправил мяч в сетку ворот "Монако" - 1:2 и равенство по сумме двух матчей.

Правда, концовка матча была полностью за "Монако". Сперва на 90-й минуте Фолланд, казалось, уже заносил мяч в ворота с нескольких метров, но его удар успел заблокировать Марлон. А уже в компенсированное время спас "Шахтер" Пятов после удара того же Фолланда с пределов штрафной. Но все же "горняки" смогли додержаться и перевели матч в овертайм.

В овертайме у команд особых моментов не было, но "горнякам" таки удалось отметиться. На 114-й минуте Мудрык в подкате на своей половине поля перехватил мяч, подхватил его у Фернандо и ворвался в штрафную, где пытался отпасовать на партнера. Мяч перехватил защитник "Монако" Агилар, но от него круглый парашютом залетел за шиворот Нюбеля в сетку ворот "монегасков" - 2:2. До конца экстра-таймов счет так и не изменился.

Такой результат позволил "Шахтеру" победить по сумме двух матчей 3:2 и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Отметим, также в группе ЛЧ сыграет киевское "Динамо". Своих соперников украинские клубы узнают сегодня, 26 августа. Жеребьевка в 19:00 по Киеву.