Побив автівки, будинки і врожай: у мережі показали, як град наробив лиха в Україні

Попередження Укргідрометцентру

Український гідрометеорологічний центр попереджав, що до кінця доби 2 червня в Києві та області очікуються грози, град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Експерти рекомендували під час грози:

зачиняти вікна

не підходити до них

не братися за металеві вхідні двері

Виходячи з публікацій українців, подібна ситуація склалась не лише на Київщині.

Наслідки негоди в Україні

"Великий град під час вчорашньої негоди наробив багато лиха у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. У деяких людей він знищив городину", - написав Сергій Харчук у групі "ФЕЙСБУК ЖИТОМИРА" у Facebook.

Допис Сергія Харчука (скріншот: facebook.com/ФЕЙСБУК ЖИТОМИРА)

Як доказ, чоловік опублікував низку світлин.

Великий град на Житомирщині (фото: facebook.com/ФЕЙСБУК ЖИТОМИРА)

Олександра Турейська поділилась світлиною пошкодженого підвіконня будинку.

Град наробив лиха (фото: Олександра Турейська)

У групі "Менщина" додали, що злива та град "прийшли" після шаленої денної спеки. При цьому град "інколи досягав розміру з куряче яйце".

"Що буде з городиною?" - хвилюються українці.

"Страшний град падає у с. Озера Гостомельської громади! Лиш подивіться який він величезний", - написали у Telegram-каналі "Чудесний Київ" і оприлюднили відповідне відео.

Медійна компанія "Челайн" підтвердила, що подекуди негода наробила біди.

"Вчорашня негода у Мені (місто в Корюківському районі Чернігівської області, - Ред.) наробила біди: град побив автівки, дахи будинків та знищив майбутній врожай у садах та на городах", - йдеться у дописі.

Публікація щодо наслідків негоди (скріншот: facebook.com/cheline.com.ua)

Було також оприлюднено низку світлин, зроблених місцевою мешканкою Марією. На них видно, що град був великим і завдав суттєвої шкоди, а поля й городи - побиті та затоплені водою.

Наслідки негоди на Чернігівщині (фото: facebook.com/cheline.com.ua)