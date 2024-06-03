Побил автомобили, дома и урожай: в сети показали, как град натворил беды в Украине

Предупреждение Укргидрометцентра

Украинский гидрометеорологический центр предупреждал, что к концу суток 2 июня в Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Эксперты рекомендовали во время грозы:

закрывать окна

не подходить к ним

не браться за металлическую входную дверь

Исходя из публикаций украинцев, подобная ситуация сложилась не только в Киевской области.

Последствия непогоды в Украине

"Большой град во время вчерашней непогоды наделал много бед в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. У некоторых людей он уничтожил растения на огороде", - написал Сергей Харчук в группе "ФЕЙСБУК ЖИТОМИРА" в Facebook.

Пост Сергея Харчука (скриншот: facebook.com/ФЕЙСБУК ЖИТОМИРА)

Как доказательство, мужчина опубликовал ряд фотографий.

Крупный град в Житомирской области (фото: facebook.com/ФЕЙСБУК ЖИТОМИРА)

Александра Турейская поделилась фотографией поврежденного подоконника дома.

Град натворил беды (фото: Александра Турейская)

В группе "Менщина" добавили, что ливень и град "пришли" после бешеной дневной жары. При этом град "иногда достигал размера с куриное яйцо".

"Что будет с овощами?" - волнуются украинцы.

Медийная компания "Челайн" подтвердила, что кое-где непогода наделала беды.

"Вчерашнее ненастье в Мене (город в Корюковском районе Черниговской области, - Ред.) наделало беды: град побил автомобили, крыши домов и уничтожил будущий урожай в садах и на огородах", - говорится в сообщении.

Публикация о последствиях непогоды (скриншот: facebook.com/cheline.com.ua)

Был также опубликован ряд фотографий, сделанных местной жительницей Марией. На них видно, что град был крупным и нанес существенный вред, а поля и огороды - побиты и затоплены водой.

Последствия непогоды в Черниговской области (фото: facebook.com/cheline.com.ua)