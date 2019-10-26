К побережью США приближается тропический шторм "Ольга"

В Мексиканском заливе образовался тропический шторм "Ольга", который распространится на часть северного побережья залива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По данным американского Национального центра ураганов, шторм "Ольга" вызовет сильные дожди на побережье Центральной залива в Луизиане и в долине Нижнего Миссисипи. Также прогнозируется образование нескольких смерчей на юго-востоке Луизианы, а также в Миссисипи и юго-западной Алабаме.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции в результате сильных ливней образовались наводнения. Больше всего от стихии пострадал город Безье. Жертави непогоды стали по меньшей мере 3 человека. Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома.

Также РБК-Украина писало, что недавно Японию накрыл мощный тайфун "Хагибис". В результате природной стихии погибли 77 человек, еще около десяти человек пропали без вести. Площадь затопления территории составила более 23 тыс. гектаров. Были повреждены свыше 1670 домов, около сотни разрушены.

Кроме того, в результате тайфуна "Хагибис" у побережья Японии затонул грузовой корабль, который шел под флагом Панамы. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли двое членов экипажа, еще шесть пропали без вести.