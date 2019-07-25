У побережья Ливии исчезли 150 мигрантов, - ООН

В результате кораблекрушения у побережья Ливии пропали 150 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным ООН, около 150 человек спасли местные рыбаки, с моря их вернула береговая охрана. Судьба примерно же такого количества людей пока неизвестна.

"Мигранты направлялись из города Аль-Хомс, расположенного в 120 километрах от Триполи. Пока неизвестно, они были на одном или двух судах", - говорится в сообщении.

Отметим, если подтвердится гибель мигрантов, то это будет самая большая авария в Средиземном море за этот год.

Добавим, тысячи мигрантов пытаются пересечь Средиземное море на пути в Европу ежегодно, и Ливия является ключевой отправной точкой. В результате того, что они часто путешествуют на устаревших и переполненных кораблях, многие из мигрантов погибают.

Напомним, ранее в Средиземном море у берегов Туниса около 80 мигрантов пропали без вести после того, как затонула лодка, на которой они плыли в направлении Европы. Всего на судне находилось 86 человек. Из них нашли только четырех, один из которых впоследствии скончался.

Как сообщало РБК-Украина, 7 июля Германия призвала Италию открыть порты для кораблей с беженцами. Глава МВД Италии Маттео Сальвини отказался и призвал официальный Берлин лишить немецких флагов суда, которые "помогают торговцам людьми и контрабандистам".