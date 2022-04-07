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Побережье Одессы остается достаточно опасным. В некоторых местах мины, - ОВА

Фото: местные власти просят не спешить с отдыхом на пляже (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Одессе побережье остается достаточно опасным, поскольку в некоторых местах есть мины, которые могут разорваться. В связи с этим местные власти просят не спешить с отдыхом на пляже.

Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

"Пока одесское побережье достаточно опасно - не только для так называемой морской пехоты России, но и для местных граждан", - подчеркнул он.

Спикер добавил, что большое количество людей спешат на пляж. Поэтому в городе работают полиция, патрули, которые следят за ситуацией и проводят воспитательную работу.

"Выиграем эту войну - тогда будем ходить на пляж отдыхать", - заявил Братчук.

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