Узбережжя Одеси залишається досить небезпечним. У деяких місцях міни, - ОВА

В Одесі узбережжя залишається досить небезпечним, оскільки в деяких місцях є міни, які можуть розірватися. У зв'язку з цим місцева влада просить не поспішати з відпочинком на пляжі.

Про це заявив спікер Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал" .

"Поки Одеське узбережжя досить небезпечно - не тільки для так званої морської піхоти Росії, але і для місцевих громадян", - підкреслив він.

Спікер додав, що велика кількість людей поспішають на пляж. Тому в місті працюють поліція, патрулі, які стежать за ситуацією і проводять виховну роботу.

"Виграємо цю війну-тоді будемо ходити на пляж відпочивати", - заявив Братчук.