Узбережжя Одеси залишається досить небезпечним. У деяких місцях міни, - ОВА

В Одесі узбережжя залишається досить небезпечним, оскільки в деяких місцях є міни, які можуть розірватися. У зв'язку з цим місцева влада просить не поспішати з відпочинком на пляжі.
Про це заявив спікер Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".
"Поки Одеське узбережжя досить небезпечно - не тільки для так званої морської піхоти Росії, але і для місцевих громадян", - підкреслив він.
Спікер додав, що велика кількість людей поспішають на пляж. Тому в місті працюють поліція, патрулі, які стежать за ситуацією і проводять виховну роботу.
"Виграємо цю війну-тоді будемо ходити на пляж відпочивати", - заявив Братчук.
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