На узбережжі Одеської області виявили ще одну міну

Ще одну морську міну виявили на узбережжі в Одеській області. Її знешкодили військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука .

"Фахівцями ЗСУ знешкоджено міну, що була виявлена у воді неподалік узбережжя в одному з районів області", - йдеться у повідомленні.

Братчук нагадав, що в регіоні діє заборона на купання в моря. Він закликав жителів Одеської області не відвідувати пляжі.

Оновлено

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що інцидент стався у селищі Затока.