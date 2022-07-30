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На узбережжі Одеської області виявили ще одну міну

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Одеська область, Субота 30 липня 2022 17:28
На узбережжі Одеської області виявили ще одну міну Фото: в Одеській області знешкодили морську міну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ще одну морську міну виявили на узбережжі в Одеській області. Її знешкодили військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Фахівцями ЗСУ знешкоджено міну, що була виявлена у воді неподалік узбережжя в одному з районів області", - йдеться у повідомленні.

Братчук нагадав, що в регіоні діє заборона на купання в моря. Він закликав жителів Одеської області не відвідувати пляжі.

Оновлено

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що інцидент стався у селищі Затока.

Нагадаємо, що нещодавно у курортному селищі Коблево Миколаївської області на міні підірвалися дві особи.

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