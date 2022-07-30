На узбережжі Одеської області виявили ще одну міну
Ще одну морську міну виявили на узбережжі в Одеській області. Її знешкодили військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Фахівцями ЗСУ знешкоджено міну, що була виявлена у воді неподалік узбережжя в одному з районів області", - йдеться у повідомленні.
Братчук нагадав, що в регіоні діє заборона на купання в моря. Він закликав жителів Одеської області не відвідувати пляжі.
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Очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що інцидент стався у селищі Затока.
Нагадаємо, що нещодавно у курортному селищі Коблево Миколаївської області на міні підірвалися дві особи.
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