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На побережье Азовского моря прошли учения по противодесантной обороне

Новости » Политика    30.10.2018 - 19:40
Фото: учения по противодесантной обороне (dpsu.gov.ua)
Фото: учения по противодесантной обороне (dpsu.gov.ua)

Были отработаны реальные эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря

Подразделения Донецкого пограничного отряда из состава сил и средств противодесантной обороны Объединенных сил провели учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Инструкторы Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины провели очередные тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетам группового оружия.

На побережье Азовского моря прошли учения по противодесантной обороне

Фото: учения по противодесантной обороне (dpsu.gov.ru)

"Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, которые пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построение обороны украинских сил", - говорится в сообщении.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович вместе с делегацией посольства США посетили инфраструктурные объекты и корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ).

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