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На узбережжі Азовського моря пройшли навчання з протидесантної оборони

Новини » Політика    30.10.2018 - 19:40
Фото: навчання з протидесантної оборони (dpsu.gov.ua)
Фото: навчання з протидесантної оборони (dpsu.gov.ua)

Було відпрацьовано реальні епізоди з виявлення та ліквідації диверсійних і розвідувальних груп десанту противника з моря

Підрозділи Донецького прикордонного загону зі складу сил та засобів протидесантної оборони Об’єднаних сил провели навчання з протидесантної оборони на узбережжі Азовського моря. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Інструктори Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України провели чергові тактико-спеціальні навчання з екіпажами бойових броньованих машин та розрахунками групової зброї.

На узбережжі Азовського моря пройшли навчання з протидесантної оборони

Фото: навчання з протидесантної оборони (dpsu.gov.ua)

"Під час навчань відпрацьовано реальні тактичні епізоди з виявлення та ліквідації диверсійних і розвідувальних груп десанту противника з моря, що намагаються захопити об’єкти транспортної інфраструктури, здобути дані про глибину та побудову оборони українських сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович разом з делегацією посольства США відвідали інфраструктурні об'єкти й кораблі Військово-морських сил України (ВМСУ).

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