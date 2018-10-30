На узбережжі Азовського моря пройшли навчання з протидесантної оборони

Фото: навчання з протидесантної оборони (dpsu.gov.ua)

Було відпрацьовано реальні епізоди з виявлення та ліквідації диверсійних і розвідувальних груп десанту противника з моря

Підрозділи Донецького прикордонного загону зі складу сил та засобів протидесантної оборони Об’єднаних сил провели навчання з протидесантної оборони на узбережжі Азовського моря. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Інструктори Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України провели чергові тактико-спеціальні навчання з екіпажами бойових броньованих машин та розрахунками групової зброї.

Фото: навчання з протидесантної оборони (dpsu.gov.ua)

"Під час навчань відпрацьовано реальні тактичні епізоди з виявлення та ліквідації диверсійних і розвідувальних груп десанту противника з моря, що намагаються захопити об’єкти транспортної інфраструктури, здобути дані про глибину та побудову оборони українських сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович разом з делегацією посольства США відвідали інфраструктурні об'єкти й кораблі Військово-морських сил України (ВМСУ).