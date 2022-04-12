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Побег за 4500 долларов. На Буковине разоблачили нелегальный канал миграции мужчин

Фото: на Буковине разоблачили нелегальный канал миграции мужчин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Черновицкой области правоохранители разоблачили нелегальный канал миграции мужчин призывного возраста за границу. За такую "услугу" злоумышленники требовали 4500 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Сообщено о подозрении двум буковинцам в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, жительница Боян Черновицкого района совместно с односельчанином наладили схему незаконной миграции за границу мужчин, граждан Украины, которым запрещено покидать пределы государства.

Так, правоохранители задержали подозреваемых при попытке доставить за 4500 долларов военнообязанного в Румынию.

Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.

Напомним, по данным ГПСУ, при попытке бежать из Украины задержали более 2000 мужчин, а некоторые погибли.

Добавим, в Верховной раде предложили сажать в тюрьму на срок до 12 лет за незаконное пересечение границы военнообязанными мужчинами во время войны с Россией.

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