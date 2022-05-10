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Победы России на Донбассе будет недостаточно для Путина, чтобы закончить войну, - глава разведки США

Фото: глава Национальной разведки США Эврил Хейнс (flickr.com/saishopkins)
Автор: Валерия Полищук

Российскому диктатору Владимиру Путину может быть недостаточно победы России на Донбассе. В частности, чтобы закончить войну в Украине.

Об этом заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на слушания в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

По ее словам, есть признаки того, что Россия хочет расширить сухопутный мост в Приднестровье.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольца заявил, что Украина победит в войне против России как свобода и безопасность одержали победу над насилием во время Второй мировой войны.

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