RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перемоги Росії на Донбасі буде недостатньо для Путіна, щоб закінчити війну, - глава розвідки США

Фото: глава Національної розвідки США Евріл Хейнс (flickr.com/saishopkins)
Автор: Валерія Поліщук

Російському диктатору Володимиру Путіну може бути недостатньо перемоги Росії на Донбасі. Зокрема, щоб закінчити війну в Україні.

Про це заявила глава Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на слухання в комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США.

За її словами, є ознаки того, що Росія хоче розширити сухопутний міст в Придністров'ї.

"Ми припускаємо, що президент Путін готується до більш тривалого конфлікту в Україні, в ході якого він також хоче досягти цілей за межами Донбасу", - сказав Хейнс.

Вона додала, що Путін очікує, що рішучість Заходу з часом ослабне.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольца заявив, що Україна переможе у війні проти Росії як свобода і безпека здобули перемогу над насильством під час Другої світової війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДонбасВійна Росії проти України