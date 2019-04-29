Победу Зеленского на выборах считают лучшим вариантом для РФ 31% россиян

Победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины лучшим вариантом для России считают 31% россиян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса российского "Левада-Центра".

Вместе с тем, согласно опросу, 2% считали лучшим вариантом победу Петра Порошенко, 55% заявляли, что для России не имеет значение имя победителя выборов, еще 12% - не смогли ответить на этот вопрос.

Отмечается, что опрос проводили 18-23 апреля в 137 населенных пунктах 50 российских регионов. В нем приняли участие 1 625 человек.

Напомним, ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина о возможном упрощении процедуры получения российских паспортов гражданами Украины. Зеленский подчеркнул, что такими действиями Россия "зря тратит время".

В свою очередь Путин выдвинул предложение ввести общее гражданство для жителей России и Украины.

РБК-Украина писало, что в Российской Федерации открыли первый центр для выдачи российских паспортов жителям так называемой "Луганской народной республики".