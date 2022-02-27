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В победу Украины в войне с Россией верит почти две трети украинцев, - опрос

Автор: Дмитрий Кузнецов

В победу Украины в войне с Россией верит почти две трети украинцев. Действия президента Владимира Зеленского поддерживает более 90% участников опроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным социологов, 70% опрошенных украинцев уверены в победе Украины над Россией. Не уверены - 16%, еще 15% участников опроса затруднились с ответом.

Самый высокий уровень уверенности в способности Вооруженных сил Украины отразить нападение российских оккупантов на Западе и в Центре - 75% и 78%. Немного ниже - на Юге и Востоке - 64% и 66% соответственно.

"Уровень веры в собственные вооруженные силы за последнюю неделю существенно вырос. Ни в одном регионе не наблюдается преобладания пессимистических настроений", - отметили социологи.

Действия Зеленского в условиях войны с Россией поддерживает 91% украинцев. Не поддерживают - 6%, затруднились ответить - 3%.

Напомним, по данным телеканала CNN, на четвертый день нападения на Украину Путин использовал две трети боевой мощи России.

Война России против Украины продолжается четвертый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война России против УкраиныРейтинг