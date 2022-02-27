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Путин уже использовал две трети военной силы для вторжения в Украину, - CNN

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Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 18:51
Путин уже использовал две трети военной силы для вторжения в Украину, - CNN Фото: уничтоженная российская техника под Харьковом (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин использовал две трети общей боевой мощи России, которую он применил для вторжения в Украину. По оценкам Министерства обороны США, по Украине запустили более 320 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Это "по-прежнему означает, что у него есть треть за пределами Украины, что немаловажно", заявил журналистам в воскресенье высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

По оценкам США, "по состоянию на сегодня утром" российские силы "запустили более 320 ракет".

По словам чиновника, большинство из этих ракет являются "баллистическими ракетами малой дальности".

Как сообщало РБК-Украина, Россия напала на Украину 24 февраля. О том, что происходит сейчас на фронтах, в текстовом онлайне РБК-Украина.

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