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В победу Тимошенко на выборах верят жители 23 из 24 областей, - социология

Новости » Выборы 2019    21.12.2018 - 14:00
В победу Тимошенко на выборах верят жители 23 из 24 областей, - социология
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

В целом по стране это 21% избирателей

В победу Юлии Тимошенко на президентских выборах верят жители 23 из 24 украинских областей, в целом по стране это 21% избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Социологической группы "Рейтинг".

Больше всего уверенных в том, что следующим главой государства станет именно лидер "Батькивщины", живет в Полтавской области - 29%. В Ровенской, Кировоградской, Волынской и Киевской областях таких четверть.

В целом за последний год количество убежденных в победе Юлии Тимошенко выросло в среднем втрое во всех регионах Украины. В некоторых областях – количество избирателей, которые видят президентом именно ее, увеличилось в пять раз (Луганская и Харьковская области).

В то же время за те же 12 месяцев уменьшилась вера во второй срок действующего президента. Так, в Одесской области в прошлом году этот показатель составлял 16%, в этом году – лишь 6%.

За действующего президента Петра Порошенко ни в коем случае не проголосовали бы в среднем по стране более 50% опрошенных. 

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном методом личного интервью, приняли участие 1600 респондентов в каждой области Украины. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

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Новости Украины опросБатькивщинавыборыТимошенко Юлия
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